الامارات | صينيات يرسلن أولادهن للمدارس مع سائقي توصيل الطعام والسلطات تنتقد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

حذر محامون وناشطون من عادة جديدة بدأت في الانتشار في بعض مناطق الصين تتمثل في قيام أمهات بالاعتماد على موظفي توصيل البضائع لتوصيل أو جلب أولادهم من المدارس محذرين من مخاطر هذا الأمر.

وأثارت أم في الصين مخاوف بشأن السلامة من خلال استئجارها لسائق توصيل لنقل طفلها إلى المدرسة، مما ألهم آباء آخرين للقيام بالأمر ذاته.

ففي أوائل ديسمبر، شاركت امرأة من قوانغشي، جنوب الصين، عبر الإنترنت حكايتها مشيرة أنها وجدت صباحات الشتاء باردة جدًا بحيث لا يمكنها الخروج من السرير، لذلك استأجرت سائق توصيل لنقل طفلها إلى المدرسة في الساعة 6:30 صباحًا.

كما شاركت امرأة تدعى تشنغ من مقاطعة خنان في وسط الصين قولها أن عملها الليلي يجعلها متعبة للغاية بحيث لا تستطيع اصطحاب طفلها إلى المدرسة، لذلك غالبًا ما تستأجر سائقي توصيل بدلاً من ذلك.

وقالت أم أخرى من تشنغدو في جنوب غرب الصين، والتي رغبت في عدم الكشف عن هويتها، إنها استأجرت ذات مرة سائق توصيل أثناء هطول أمطار غزيرة لتوصيل طفلها إلى المدرسة في الوقت المحدد وتجنب حركة المرور.

وقالت "اختصر السائق الطريق على دراجته الكهربائية وأوصل طفلي إلى المدرسة في الوقت المحدد." وأضافت " ومع ذلك، عندما أنظر إلى الوراء، أشعر بعدم الارتياح بعض الشيء" متسائلة إن كان هذا أمرا يجب تشجيعه.

بدورها قالت صحيفة واشنطن بوست أن آباء آخرين يتبنون هذا النهج "الخالي من المتاعب" في توصيل الأطفال إلى المدرسة.

وتشير المصادر عبر الإنترنت إلى أن رسوم التوصيل لمسافات تقل عن خمسة كيلومترات تتراوح عادةً من 10 إلى 20 يوانًا (1 دولار أمريكي إلى 3 دولارات أمريكية) في الصين. ولم تلاقي هذه العادة ترحيبا من الناس، وعلق أحد النشطاء قائلا "قيمة الطفل لا تقدر بثمن. إذا وقع حادث أو اختفى الطفل، فمن المسؤول، الآباء الكسالى أم السائق غير المسؤول؟"

وفي 27 ديسمبر، تطرقت شركة توصيل صينية للجدل الدائر عبر الإنترنت، قائلة إن نقل الأشخاص ليس جزءًا من خدماتها.

وقال ممثل خدمة العملاء: "إن السائقين الذين يقبلون مثل هذه الطلبات بشكل خاص ينتهكون سياسة الشركة وسيواجهون عقوبات إذا تم القبض عليهم". وأشارت شركة توصيل أخرى إلى أن السائقين عادة ما يكون لديهم خوذة واحدة فقط، مما يجعل من الصعب ضمان سلامة الطفل.

وقال تشاو ليانغشان، وهو محام من شركة شنشي هنغدا للمحاماة، لصحيفة فنغميان نيوز إن سائقي التوصيل يفتقرون إلى تراخيص نقل الركاب، مما يجعل هذه الممارسة غير قانونية.

وفي الصين، يواجه الأفراد الذين يشاركون في خدمات النقل غير المصرح بها الإيقاف عن العمل أو غرامات تصل إلى 100 ألف يوان (14 ألف دولار أميركي) .

كما حذر تشاو: "لا يستطيع الأطفال التعرف على المخاطر أو الدفاع عن أنفسهم، وتكليفهم للغرباء يزيد من خطر الاختطاف والجرائم الأخرى".