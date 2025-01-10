الخطيب: العدو يعلم ما ستؤول اليه الامور إن لم يتحقق الانسحاب التام من المناطق المحتلة

أشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، في خطبة الجمعة الى "اننا نستذكر في هذه الايام علما من اعلام هذه المدرسة، وهو الامام الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين الذي يناسب هذا اليوم رحيله الى الرفيق الأعلى، وهو الذي كانت له جهود مشهودة وافكار نيّرة في الحرص على الوحدة الداخلية، وتجريمه الدخول في الفتن واستخدام السلاح لتحقيق اهداف سياسية ضد السلطات الحاكمة، واندماج سائر المكوّنات، وخصوصا ابناؤه من الطائفة الشيعية في مجتمعاتها، وعدم التمايز بمشاريع سياسية خاصة بعيدا عن سائر مكونات المجتمع".

ولفت الخطيب الى أن "شمس الدين رفض تصنيف الشيعة بالأقلية واعتباره هذا التصنيف للمكونات الوطنية مؤامرة على الأمة بغية استغلالها من اعداء الأمة، لتحقيق اغراض استعمارية خبيثة، وان الشيعة الاثني عشرية جزء لا يتجزأ من هذه الأمة، لها ما لهم وعليها ما عليهم، كما هو عليه موقف فقهاء الطائفة التاريخي،على الرغم من كل الافتراءات التي تنسب لهم هذه الفِرية زورا لأغراض سياسية خبيثة، بغية الايقاع بينهم وبين المجتمعات التي التي يعيشون معها والتي اخلصوا لها وشاركوها همومهم، وبذلوا في سبيل قضاياها الغالي والثمين من اموالهم واستقرارهم وابنائهم ودمائهم، دفاعا عن امنها واستقرارها، ولم يبخلوا عنها يوما اخلاصا لها وحبا وتمسكا بكرامة شعبها وسلامتها من كل عدو غاشم ارادها بسوء".

وتابع :"هكذا كانوا وهكذا هم اليوم في دفاعهم عن قضايا أمتهم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وعن بلدهم لبنان في مواجهات اسطورية تاريخية لم يشهد التاريخ مثيلا لها. كان ذلك في الماضي القريب حين احتل العدو الصهيوني ارضنا واعتدى على سيادة بلدنا وكرامة شعبنا، واستطاع تحريرها بالقوة وبذل الارواح والدماء، وكما فعل بالامس في مواجهة عدوان شنه العدو على لبنان لأكثر من ستين يوما، حيث وقفت المقاومة ببطولة اسطورية دفاعية اجبرت العدو على شرطها بوقف العدوان وتوقيع اتفاق مع الحكومة اللبنانية، بعد مفاوضات تولاها وخاضها رئيس مجلس النواب نبيه بري ببراعة النبيه، وفي موقف مشهود كفعله في عدوان ٢٠٠٦، يقضي بوقف العدوان على لبنان والانسحاب من المناطق التي احتلها بعد وقف النار وتوقيع الاتفاق،والتي لم يستطع احتلالها حين المواجهات، وتحملت الولايات المتحدة وفرنسا مسؤولية تطبيق الاتفاق".

ولفت الخطيب الى ان "العدو ما زال يستغل مهلة الستين يوما للانسحاب ويعيث فسادا وقتلا وتهديما في المناطق والقرى المحتلة خرقا للاتفاق امام انظار هذه اللجنة دون ان تقوم بتنفيذ ما تعهدت به، والعدو يمعن بالمراوغة سوى انه قام بالانسحاب على نحو بطيء من بعض المناطق"، مؤكدا ان "اهلنا لن يستكينوا ببقاء العدو على شبر واحد من الأرض، والعدو يعلم ما ستؤول اليه الامور إن لم يتحقق الانسحاب التام من المناطق المحتلة ولم ينفذ الاتفاق ولم تستطع الدولة الزامه بذلك".

واكد الخطيب أن "كلنا امل بعد ان تم انتخاب رئيس للجمهورية الذي نتوجه اليه والى اللبنانيين بالمباركة، والى بري على ادارته هذا الاستحقاق بحكمة، وأن يتحقق الانسحاب والتحرير وان تسير الامور بالشروع في انتظام مؤسسات الدولة، بدءا بتأليف الحكومة بأقصى سرعة كبداية لبناء دولة المؤسسات، الدولة العادلة والقوية التي تقوم بمسؤولياتها البديهية بالدفاع عن كرامة اللبنانيين وعن سيادة الدولة التي لن تتحقق اذا لم ينعم الجنوب بالاسقرار والامن، ويرتدع العدو عن العدوان وينسحب من كل شبر يرضخ للاحتلال، كما نتمنى التعاون مع فخامة الرئيس جوزف عون لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين".

وشدد على ان "اولى مسؤوليات الدولة اعادة الإعمار والترميم وبأقصى سرعة ممكنة، فلا يجوز ان يبقى الناس بعيدين عن بيوتهم وارضهم، كما ان من واجبات الدولة التعويض عن الاضرار وعدم ترك الناس لقدرهم.. والا فلا معنى للدولة".