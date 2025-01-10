ذكرت وكالة "الأناضول" التّركيّة للأنباء، أنّ "فرع مكافحة الإرهاب في مديريّة أمن إسطنبول نفّذ عمليّةً للقبض على مطلوبين بتهمة ارتكاب جريمتَي "معارضة قانون منع تمويل الإرهاب" و"الانتساب إلى تنظيم إرهابي مسلّح".
وأوضحت أنّ "الفرق تمكّنت من تحديد هويّات وعناوين المطلوبين، الّذين تبيّن أنّهم حوَّلوا مبالغ لأعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي باسم "إنفاق"، مشيرةً إلى أنّ "الفرق قبضت على سبعة أشخاص في عمليّات متزامنة أُجريت في العناوين المحدّدة، كما تمّ ضبط عدد كبير من المواد الرّقميّة المستخدَمة في أنشطة التّنظيم. ونُقل الموقوفون إلى مقرّ الشّرطة لاستكمال الإجراءات القانونيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر مديرية أمن إسطنبول أوقفت 7 أشخاص بتهمة تمويل تنظيم "داعش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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