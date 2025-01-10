أبو الحسن: الرئيس لا يقدم ضمانات بل كانت هناك تطمينات للثنائي ولم نناقش بعد مسألة رئاسة الحكومة

أشار عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​هادي أبو الحسن​، إلى أنّ "تطوّرات كبرى طرأت على مستوى لبنان والمنطقة، ونحن أمام تحدّيات كبيرة في البلد، إلّا أنّ الظّرف أتى مناسبًا وكان لا بد من اتخاذ قرار".

وأكّد، في تصريح لقناة "الجديد"، أنّ "هناك هواجس أمام المرحلة المقبلة، أبرزها ملفَّي إعادة الإعمار واحتلال إسرائيل للجنوب اللّبناني، وبالتّالي رئيس الجمهوريّة لا يقدّم ضمانات إنّما كانت هناك تطمينات للثّنائي الشيعي"، موضحًا "أنّنا لم نناقش بعد مسألة رئاسة الحكومة، ولكن كتلة "اللّقاء الديمقراطي" ستعقد اجتماعًا وتعلن عن موقفها بوضوح، كما فعلنا في مسألة رئاسة الجمهوريّة".