شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفق مع جروس على خريطة صفقات يناير والان مع تفاصيل الخبر

اتفق مسئولو نادى الزمالك مع السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للفريق على خريطة صفقات الانتقالات الشتوية الجارية، حيث أبلغوه أن التدعيم فى هذه الفترة سيكون فى أضيق الحدود.

وأبلغ مسئولو نادى الزمالك المدرب بأن التدعيم سيكون فى حدود صفقتين على الأكثر وسيكونوا وفقاً لاحتياجاته فى المراكز التى يطلبها نظرا لضيق الوقت،وبسبب الأزمة المالية التى يمر بها النادي الأبيض فى الفترة الحالية.

كما طمأن مسئولو نادى الزمالك المدرب على المستحقات المالية المتأخرة للاعبين وأنه سيتم صرفها فى أقرب وقت حتى يتم فرض حالة من الاستقرار على الفريق الكروي، ودعمهم معنوياً خاصة أن الفريق مقبل على مباريات مهمة فى مختلف البطولات.