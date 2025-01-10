شكرا لقرائتكم خبر عن محامى سيف الجزيرى: اللاعب لم يفسخ عقده مع الزمالك حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

كشف أنيس بن ميم، محامى التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك، حقيقة فسخ عقد اللاعب مع الزمالك بسبب أزمة مستحقاته المالية.

وأكد بن ميم خلال تصريحات تليفزيونية: "لم يتم فسخ عقد سيف الجزيرى بشكل رسمي حتى الآن، كما تردد وما زالت المفاوضات جارية مع النادي لحل الأزمة".

وتابع بن ميم: "جلسة أمس تم التفاوض مع الزمالك حول كيفية حصول اللاعب على مستحقاته المالية المتأخرة، وطريقة سدادها بعد انتهاء مدة إنذار اللاعب للنادي".

وكان مصدر كشف لـ"الخليج 365"، أن مطالب سيف الجزيرى عبارة عن راتب 3 أشهر "منذ انطلاق الموسم الجديد"، بالإضافة إلى قيمة المستحقات القدمية التى تبلغ 550 ألف دولار، وحصل منها اللاعب على دفعة واحدة فقط مقابل التنازل عن الإنذار الأول، وبعدها لم يحصل على باقى المستحقات من حينها.

وتابع المصدر تصريحاته أنه بعد انقضاء مهلة الـ 15 يومًا ولم يقُم مجلس الزمالك بسداد مستحقات اللاعب سيكون من حقه فسخ التعاقد، مع المطالبة بقيمة مستحقاته المالية المتأخرة، وقيمة عقده الجديد مع النادى لمدة "موسمين" ينتهى بنهاية موسم 2027، حيث أوضح أنه بمجرد إرسال النادى ميل رسمى للاعب موقع من رئيس مجلس الإدارة حسين لبيب، يصبح من حق اللاعب المطالبة بقيمته.