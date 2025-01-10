شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يرفض العرض الليبي والان مع تفاصيل الخبر

حسم عبد الله السعيد لاعب فريق الزمالك موقفه من عرض الاتحاد الليبي الذى تلقاه مؤخراً عن طريق أحد الوكلاء، حيث تمسك اللاعب بالاستمرار فى القلعة البيضاء لرغبته فى إنهاء مشواره بقميص ميت عقبة.

وأبلغ عبد الله السعيد المقربون منه أنه يرغب فى تجديد عقده مع الزمالك الذى ينتهى أخر الموسم،ولا يبحث عن الإغراءات المالية،خاصة أن انتقاله إلى الفريق الأبيض واللعب وسط جماهيره كان أحد أهم أحلامه.

ويرحب مسئولو نادى الزمالك بتجديد عقد اللاعب ولكن مستحقات اللاعبين المتأخرة والأزمة التى يمر بها النادى تؤخر هذا الملف خاصة أن هناك أكثر من لاعب تنتهى عقودهم أخر الموسم ويمكنهم التوقيع لأى نادى الفترة الحالية.