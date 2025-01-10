شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستعيد محمد حمدى ذكى قبل مواجهة بيراميدز فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

شارك محمد حمدى ذكى، مهاجم فريق غزل المحلة، فى التدريبات الجماعية تحت قيادة شوقى غريب عقب الشفاء من الإصابة التي لحقت به بمزق في العضلة الخلفية، استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدورى الممتاز.

ويواصل فريق غزل المحلة التدريبات الجماعية على استاد المحلة ويعمل الجهاز الفني على تجهيز جميع اللاعبين فنيا وبدنيا قبل خوض مواجهة بيراميدز المقبلة.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره بيراميدز ضمن الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" والمقرر لها يوم 15 من الشهر الجارى حيث تقام على ستاد الدفاع الجوى في تمام الساعة الرابعة عصرا.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 8 نقاط حيث حقق الفوز في مباريتان وتعادل في مثلهم وتعرض للهزيمة في 3 مباريات.