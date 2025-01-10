شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيري يتعرض لوعكة صحية فى الزمالك قبل مباراة بلاك بولز والان مع تفاصيل الخبر

قال الإعلامي خالد الغندور إن سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، تعرض لنزلة برد حادة قبل مران غد الجمعة، استعداداً لمواجهة بلاك بولز بالكونفدرالية.

وتابع الغندور خلال تصريحات تليفزيونية: "لم يتحدد موقف سيف الجزيري من مران غد، خاصًة أنه يخضع لفحوصات طبية دقيقة بعد معاناته من نزلة البرد ولكن الأقرب غيابه عن المران الجماعي".

واختتم: "مصدر مقرب من اللاعب كشف حقيقة إعلان رحيله عن النادى بعد (الاستوري) الذى نشره على صفحته أمس، مؤكداً أنه تم إعادة نشره بالخطأ ولم يقصد اللاعب به أي شيء".

جدير بالذكر أن أزمة جديدة يواجهها مجلس إدارة نادى الزمالك الفترة الحالية، بسبب مستحقات التونسى سيف الجزيرى، وذلك بعد أن جمع متعلقاته ورفض دخول معسكر مباراة الفريق أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر. لذلك يسعى مسئولو الزمالك لحل الأزمة في أسرع وقت، خاصة أن مهلة الإنذار الذى أرسله اللاعب للنادى خلال الأيام الماضية، مدته 15 يوما تنتهى اليوم، ويصبح من حقه فسخ التعاقد مع النادى والمطالبة بقيمة عقده، بخلاف المستحقات المتأخرة.