مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12097 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 9.01 نقاط ليقفل عند مستوى 12097.75 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 358 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 133 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات نايس ون، وسينومي ريتيل، وأبو معطي، وأنابيب، وسليمان الحبيب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سلامة، والموسى، وشاكر، والزامل للصناعة، وعطاء الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.96% و 5.88%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، ونايس ون، وأمريكانا، وباتك، وشمس هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات نايس ون، والموسى، والراجحي، وكاتويون، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 251.24 نقطة ليقفل عند مستوى 31027.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 74 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط