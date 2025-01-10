دينا الشربينى: رانيا يوسف فنانة عظيمة وإنسانة جميلة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يناير 2025 01:24 مساءً - علّقت الفنانة دينا الشربينى على تعاونها لأول مرة مع الفنانة رانيا يوسف في مسرحية "حاوريني يا كيكي" التي عرضت مؤخرا بموسم الرياض.

وقالت دينا الشربيني عن رانيا يوسف: "رانيا بعيدا عن أنها ممثلة عظيمة بجد بني آدمه محصلتش، هي جميلة زي ما بتطلع تتكلم هي هادية متسامحة جدا ومتصالحة مع نفسها وتمثيلها أنا بموت فيه فنانة عظيمة وجميلة".

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دينا الشربيني ورانيا يوسف: أول مرة مسرح

وتابعت دينا الشربيني: "أنا مبسوطة أن دا أول تعاون ما بينا على المسرح، إحنا اشتغلنا مع بعض قبل كده لكن أول مرة مسرح".

يذكر أن مسرحية "حاوريني يا كيكي" عرضت مؤخرا ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته الخامسة، وهي من تأليف هاني الطمباري، إخراج بتول عرفة، بطولة دينا الشربيني، محمد أسامة (أوس أوس)، هالة صدقي، رانيا يوسف، محمد دياب، أحمد سلطان أحمد عبد الوهاب وآخرين.

أبطال "حاوريني يا كيكي" يحتفلون بميلاد رانيا يوسف

يُذكر أن أبطال وصناعقد فاجأوا منذ أيام من داخل كواليس المسرحية الفنانةبالاحتفال بيوم ميلادها، وقد ظهرت الفنانة- إحدى أبطال المسرحية- وهي ترقص مععلى أنغام أغنية "إنزل يا جميل" لوليد توفيق، برفقة أبطال المسرحية.

وقد حرص على الاحتفال مع رانيا يوسف بميلادها كلٌ من الفنانة هالة صدقي، دياب، محمد أسامة "أوس أوس"، أحمد سلطان، أحمد عبد الوهاب، والمخرجة بتول عرفة.

مسرحية "حاوريني يا كيكي"

" مسرحية كوميدية من بطولة دينا الشربيني،، هالة صدقي،، محمد أسامة أوس أوس، أحمد سلطان، احمد عبد الوهاب، أحمد عبد الهادي.

وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي؛ حيث يتنافس ثلاثة أصدقاء كل عام على الفوز بقلب فتاة جديدة، مستخدمين أساليبهم من الرومانسية، المال، والشهامة لكن في أحد الأيام تتعقد الأمور بتدخل صاحبة الفندق التي تزيد من حدة المنافسة وتشعل الرهان بينهم، بينما تقع الفتاة في حيرة، حيث تبادلهم جميعاً نفس المشاعر، وتحدث هنا الكثير من الأحداث والمفاجآت.

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ويعرض لدينا الشربيني حاليا فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، ويشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى.

أما رانيا يوسف فتتصدر الترند حاليا ببطولة الجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي" ويشاركها بطولة العمل ماجد الكدواني، ونور، ومحمد شاهين، وطه دسوقي، ورنا رئيس، وسما إبراهيم، ومحمد رضوان، ومحمد القس، وياسمينا العبد، وظهور خاص لرانيا يوسف، وإخراج أحمد الجندي، تولى كتابة العمل ورشة من الكتاب، تضم محمد عز الدين، أحمد الجندي، كريم يوسف وسامح جمال، ومن إخراج أحمد الجندي.

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