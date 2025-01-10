شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة أبطال مسلسل الشرنقة أحدث إنتاجات Watch it الأصلية فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان، والذى يشهد عرض العديد من المسلسلات التليفزيونية، ومن بينها مسلسل الشرنقة الذى يجسد بطولته الفنان أحمد داود، أحدث إنتاجات Watch it الأصلية.

ويضم مسلسل الشرنقة قائمة مميزة من النجوم بجوار النجم أحمد داود، منهم، اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، عمرو وهبة، صلاح عبد الله، محمد عبده، ياسر عزت وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.

وكشفت Watch it عن الصور الأولى من تصوير مسلسل الشرنقة، المكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه في دراما رمضان المقبل، وهو أحدث إنتاجات WATCH IT الأصلية.

وكان النجم أحمد داود أعلن عن بدء تصوير مسلسله الجديد الشرنقة المكوّن من 15 حلقة، والذى يخوض به منافسات دراما رمضان، حيث نشر داود صورة وهو يحمل كلاكيت تصوير العمل قائلاً: "بسم الله توكلنا على الله.. رمضان 2025 إن شاء الله".

يذكر أن أحمد داود يعرض له حاليا فى السينمات فيلم "الهوى سلطان" الذى انطلق فى نوفمبر الماضى وحقق إيرادات تخطت 80 مليون جنيه، ويقدم داود بطولة الفيلم بمشاركة منة شلبى وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجى، وتدور قصة الفيلم حول شاب وفتاة تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، ويواجهان معًا العديد من المواقف والمشكلات المختلفة مع أصدقائهما وأسرتيهما، قبل أن تحدث فجأة بعض المتغيرات في علاقتهما.

وقدم أحمد داود آخر أعماله فى الدراما، مسلسل "زينهم" وشارك في بطولته كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، احمد الرافعي، إنجي أبو السعود، عماد رشاد، هناء الشوربجي، سلوى محمد علي، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، علي السبع، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحي عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل.