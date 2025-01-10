موعد مباراة بيراميدز وساجرادا الأنجولى فى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق بيراميدز اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة ساجرادا الأنجولى فى إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وساجرادا بدورى أبطال أفريقيا

يخوض فريق بيراميدز فى السادسة من مساء غد السبت، تحديا صعبا عندما يحل ضيفا على ساجرادا الأنجولى على استاد 11 نوفمبر فى العاصمة لواندا فى إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى الأبطال.

القناة الناقلة لمباريات بيراميدز فى دورى ابطال افريقيا

تذاع مباريات بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءاً من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

1) الترجي: 7 نقاط

2) بيراميدز: 7 نقاط

3) ساجرادا الأنجولي: 5 نقاط

4) دجوليبا المالي: نقطتان

ويتقدم الترجي في ترتيب المجموعة على بيراميدز بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة، جنبًا إلى جنب مع أفضلية فارق الأهداف.

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما شارك الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات، وتأهل بيراميدز إلى مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بعد عبور عقبة جيه كيه يو بطل زنجبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1.

جدير بالذكر أن بعثة فريق نادى بيراميدز وصلت صباح أمس الخميس، إلى العاصمة الأنجولية لواندا، على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادى إلى أنجولا لتوفير الوقت والجهد، بعد رحلة طيران استغرقت 9 ساعات، لبدء برنامج التحضير للقاء ساجرادا.

وتضم قائمة بيراميدز فى رحلة أنجولا كل من..

حراسة المرمى: أحمد الشناوى - شريف إكرامى - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعى - أحمد سامى - على جبر - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتى توريه - رمضان صبحى - مصطفى فتحى - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتى - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدى - صديق أوجولا

خط الهجوم: فيستون ماييلى - يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدى