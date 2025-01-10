شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شكوى من مستخدمي آبل بسبب هذه الميزة.. تهددك بالفصل من عملك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل، عن إجراء بعض من الإصلاحات نتيجة شكاوي واردة بأعطال متكررة في إعدادت المنبه الخاصة بهواتف آيفون، جاء ذلك بعد ورود شكاوي من مستخدمي آيفون بسبب مشكلة في المنبه الخاص بالهاتف، والتي نتج عنها أزمات للمستخدمين في وظائهم نتيجة افراطهم في النوم لساعات طويلة بسبب إيقاف عمل المنبه.

وجاءت بعض الشكاوي أن المشكلة لن تقتصر على إفساد التنبيهات فحسب، بل تتعلق أيضًا بإفساد التذكيرات المعينة على iPhone، و وفقًا لأحد مستخدمي موقع Redditor، فإن بعض التذكيرات التي حددها انطلقت بشكل عشوائي.

وفسر الخبراء أن السبب في هذه المشكلة التي أطلق عليها مشكلة iOS 18 ، نتيجة أن جهاز iPhone الخاص بك يعمل على iOS 17.

قد لا تبدو هذه مشكلة خطيرة ولكنها خطيرة مثل العواقب التي قد يسببها النوم الزائد.

وتكررت هذه المشكلة في عام 2023، وطالبت Apple حينها من مستخدمي iPhone الانتقال إلى الإعدادات ثم Face ID ورمز المرور، مع كتابة رمز المرور الخاص بك، و إيقاف تشغيل تنبيه الانتباه.

ومن الواضح أن هذه لا تزال مشكلة بالنسبة للعديد من مستخدمي iPhone الذين يعتمدون على المنبه على أجهزة iPhone الخاصة بهم للاستيقاظ في وقت معين، إذا كنت تواجه هذه المشكلة، فيمكنك دائمًا تشغيل المنبه على Apple Watch أو iPad، إذا كان لديك هاتف قديم ملقى في أحد الأدراج، فاشحنه، وقم بتوصيله بشبكة Wi-Fi، وقم بضبط المنبه على هذا الجهاز.