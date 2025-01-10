شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق iPhone جديد من Apple قد يغير طريقة إدارة الأحداث والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة Apple مؤخرًا الإصدار التجريبي الثاني للمطورين من نظام التشغيل iOS 18.3، ورغم أن التحديث لم يجلب أي ميزات رئيسية، إلا أنه يبدو أنه يتضمن إشارات إلى تطبيق داخلي غير مُصدر لا يزال قيد التطوير.

ويبدو أن شركة Apple تعمل على تطوير تطبيق جديد لجهاز iPhone يسمى Invites، في حين أننا لا نملك الكثير من التفاصيل حتى الآن، يبدو أن iOS 18.3 beta 2 يشير إلى أن التطبيق قد يسمح للمستخدمين بمشاركة الدعوات لكل من الأحداث الشخصية وعبر الإنترنت ، ومن المتوقع أن يتم مزامنته مع iCloud وقد يكون له أيضًا إصدار ويب على اى كلود دوت كوم .

فى حين تسمح لك Apple بالفعل بإرسال دعوات عبر تطبيق Calendar لأحداث مثل الاجتماعات، فإن تطبيق Invites القادم قد يتخذ نهجًا مختلفًا. فبدلاً من العمل مثل دعوات التقويم التقليدية، قد يسمح لك بمشاركة رابط إلى صفحة تحتوي على تفاصيل الحدث بطريقة أكثر جاذبية بصريًا، جنبًا إلى جنب مع قائمة المدعوين.

تخيل استخدامه لأحداث مثل حفلات أعياد الميلاد أو حفلات الزفاف أو لم الشمل أو حتى التجمعات على مستوى الشركة.

يشير التقرير، إلى أن شركة Apple قد تستخدم إطار عمل داخلي جديد نسبيًا يسمى GroupKit لإدارة مجموعات من الأشخاص، مثل المدعوين.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان تطبيق Invites سيكون عرضًا مستقلاً أو ما إذا كان سيتم دمجه مع أجزاء أخرى من نظام Apple، مثل ميزة iMessage المصغرة، على سبيل المثال.

ولن نتفاجأ إذا تضمن أي تطبيق جديد من Apple شكلًا من أشكال تكامل الذكاء الاصطناعي أيضًا ، ربما تساعد Apple Intelligence وSiri في التخطيط للأحداث، على غرار الطريقة التي يساعد بها تطبيق Gemini من Google في إنشاء أحداث التقويم ، لكن هذا مجرد تخمين سيتعين علينا الانتظار لنرى ما تخبئه لنا Apple.

ولم تذكر شركة Apple هذا التطبيق خلال مؤتمر WWDC 2024 عندما تم الكشف عن نظام التشغيل iOS 18 ، لذا فهناك احتمال أن الشركة لا تزال تختبر هذه الفكرة.

وقد ينتهي بها الأمر إلى إلغائه أو تأجيله إلى إصدار iOS مستقبلي ، ومع ذلك، إن تطبيقًا مثل هذا سيكون بالتأكيد إضافة رائعة للعديد من مستخدمي iOS إذا تم إطلاقه في النهاية.

كما تم رصد شركة Apple وهي تعمل على تطبيق جديد آخر مخصص بالكامل للألعاب ، ومن المقرر إطلاقه مع تحديث iOS مستقبلي.



