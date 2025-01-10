تفاصيل أول إطلالة للسيدة اللبنانية الأولى نعمت عون .. من تصميم عالمي

ميرنا وليد - بيروت - في أول إطلالة رسمية لها بعد إنتخاب زوجها العماد جوزيف عون رئيساً لجمهورية لبنان، اختارت السيدة الاولى نعمت عون إطلالة لافتة جمعت بين الرقي والكلاسيكية من توقيع دار موسكينو Moschino العالمي اذ اختارت بلايزر باللون الابيض والاسود التنورة الخاصة بهذه البدلة الرسمية وانتعلت في قدميها حذاء ذو كعب عالي باللون الاسود من دار ديور العالمي.

واختارت تسريحة شعر بسيطة ومكياج ناعم لاستكمال الاطلالة.

يذكر ان السيدة الأولى عملت كرئيسة لقسم البروتوكول والعلاقات العامة في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) لمدة 23 عامًا. وهي أم لولدين، ابنها خليل مصرفي ومعروف كلاعب كرة السلة، أما ابنتها نور، فقد تخصصت في المجالات العلمية، وتعمل مع مؤسسات دولية. السيدة الأولى جدّة لولدين من ابنها خليل، واخر من ابنتها.