خاص وبالفيديو - بطلتا فيلم " سكر " هاجر محمد وماريا جمعة تكشفان عن رسالات مختلفة في العمل

ميرنا وليد - بيروت - الممثلة السعودية هاجر محمد والممثلة الكويتية ماريا جمعة بين أبطال فيلم "سكر" الذي عرض جزئه الثاني "سكر: سبعبع وحبوب الخرزيز"، ضمن الأفلام الرئيسية المشاركة لهذا العام في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي أي في دورة المهرجان الرابعة التي أقيمت وحملت عنوان "للسينما بيت جديد"، وكان لسفيرة الإعلام الهادف رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر لقاءً معهما هناك.



"سكر: سبعبع وحبوب الخرزيز"، وهو من رؤية وكلمات النص الغنائي لـ هبة حمادة، إخراج تامر المهدي، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد طارق يحيى.

يستوحي "سكر" قصته من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلاماً وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

تأتي سلسلة أفلام "سكر" من بطولة الممثلين ماجدة زكي، محمد ثروت، حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمينا العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد وغيرهم.

تفاصيل اللقاء مع هاجر محمد وماريا جمعة في الفيديو المرفق: