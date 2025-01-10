والدة محافظ المجاردة السابق "البقمي" في ذمة الله

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محمد بن مسعود - الدمام - انتقلت إلى رحمة الله والدة محافظ المجاردة السابق ثامر بن نايف البقمي، وتمت الصلاة على الفقيدة في الحرم المكي الشريف، ودفنت بمقبرة المعلاة أمس الخميس.

"الخليج 365" تتقدم بالتعازي لأسرة الفقيدة وذويها. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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