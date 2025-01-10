استشهاد 7 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مخيم البريج

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 يناير 2025, 1:09 مساءً

استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في غارة جوية إسرائيلية اليوم، استهدفت تجمعاً للفلسطينيين في مخيم البريج وسط قطاع غزة. وارتفع بذلك عدد الشهداء في القصف المستمر على القطاع منذ فجر اليوم إلى 17 شهيداً وعشرات الإصابات، بينهم أطفال ونساء. في السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة ستة فلسطينيين بجروح، جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط القطاع، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال المناطق الشمالية والغربية من المخيم.

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