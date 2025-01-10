شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة المملكة لدى أمريكا: تقديم الدعم للسعوديين في لوس أنجلوس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الحرص على أمن وسلامة المواطنين في مدينة لوس أنجلوس والمناطق المتضررة من الحرائق.

وشددت سموها، على حرص السفارة والقنصلية العامة وعملهما على مدار الساعة لتقديم الدعم اللازم للمواطنين، مؤكدة أن سلامتهم تأتي في مقدمة الأولويات. توفير المساعدة الفورية وأوضحت أن فريق السفارة والقنصلية يتابع عن كثب تطورات الأوضاع لتوفير المساعدة الفورية لكل من يحتاجها وأن الجهود مستمرة لضمان أمن وسلامة الجميع.

