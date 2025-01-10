شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيله.. هادى الجيار يتحدث عن مسرحية مدرسة المشاغبين وأجره فيها والان مع تفاصيل الخبر

تحل، اليوم الجمعة الموافق 10 يناير، الذكرى الرابعة لوفاة الفنان هادى الجيار، الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم من عام 2021 إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث دخل المستشفى بعد إصابته بالفيروس لكن حالته الصحية تدهورت وتوفى بعد أيام قليلة عن عمر 71 عاماً.

الفنان هادي الجيار كان قد أجرى حواراً مع ”الخليج 365” قبل رحيله وتحدث عن الصورة التي تصل للجمهور حول الفنانين وحياتهم المرفهة موضحاً: "الناس فاكرة إن كل الفنانين عندهم شاليهات فى الساحل الشمالى وساكنين فى فيلات فخمة وأجورهم خيالية وبالملايين وبيعبوا فى الفلوس، وكأن الفنان كائن مختلف مرفه".

وتساءل هادى الجيار قائلا: "نشوف فى كام عضو فى نقابات الفنانين والموسيقيين"، وتابع: "أنا بشتغل بقالى حوالى 50 سنة، إحنا ناس عادية مستورين، وأنا كنت عضو نقابة فى 2007 وكنت باشوف زمايلى مطحونين وبيعانوا من ظروف الحياة زى باقى الناس ومش كلنا مليونيرات، حتى لما حد بيتعب بيقول أهو لو كان فنان كانوا سفروه المريخ يتعالج والحقيقة غير كدة".

وحكى هادى الجيار فى حواره مع ”الخليج 365” عن تجربته فى مسرحية "مدرسة المشاغبين" والتى كانت وش السعد عليه وكشف عن ترشيح عادل إمام له فى المسرحية قائلاً: "قابلت عادل إمام لأول مرة فى مكتب محمد فاضل وكان بيتفق على شغل، فرشحنى للمشاركة فى مدرسة المشاغبين من بداية العمل فى دور لطفى".

وتابع قائلا: "كان أجرى فى مدرسة المشاغبين 15 جنيها فى الشهر، بمعدل 50 قرشا فى اليوم، وقتها ورونى عقد سيد زيان وفاروق فلوكس لأنى كنت أول مرة احترف فى المسرح، وهو ما يعادل أجر مرتب موظف بشهادة جامعية، وكان ده أجرى أنا ويونس وأحمد زكى وطبعا سعيد وعادل كان أجرهم أعلى والمسرحية استمر عرضها سنوات.

الفنان هادى الجيار تخرج فى المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ مشواره الفني في بداية السبعينيات من خلال مسرحية "مدرسة المشاغبين" وانطلق بعد ذلك وشارك في العديد من الأفلام والمسلسلات، ووصل رصيده الفني لأكثر من 200 عمل، ترك فيهم بصمة فنية لما كان يتمع بموهبة كبيرة وصدق فى الأدوار التى كان يجسدها.

ومن أبرز أعماله مسرحية "مدرسة المشاغبين، ومسلسلات: "بين القصرين، الراية البيضا، أنا وانت وبابا في المشمش، المال والبنون، أبناء ولكن ، سعد اليتيم، جمهورية زفتى، السيرة الهلالية، الحرافيش ، سوق العصر، العصيان، سوق الخضار، امرأة من الصعيد الجوانى، أدهم الشرقاوى، مملكة الجبل، طوق نجاه ، بالشمع الأحمر، القطة العميا، شارع عبد العزيز، سلسال الدم، الأسطورة، كفر دلهاب ، الزيبق، مليكة، عوالم خفية، ولد الغلابة، فلانتينو، الاختيار 2.