شكرا لقرائتكم خبر عن قوات إسرائيلية خاصة تحاصر منزلا في قباطية جنوب جنين وتقصفه بالقذائف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حاصرت قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، منزلا في قباطية جنوب جنين وقصفته بالقذائف.

وأفادت وكالة "وفا" بأن قوات خاصة إسرائيلية متنكرة بزي مدني اقتحمت بلدة قباطية وحاصرت منزلا وبركسا في السهل الشرقي من البلدة، فيما وصلت تعزيزات عسكرية إسرائيلية برفقة جرافة إلى البلدة.

وأكدت أن قوات الاحتلال أطلقت قذائف "اينيرجا" تجاه المنزل المحاصر، وأغلقت مداخل البلدة، وسط تحليق مكثف للطائرات.