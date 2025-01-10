أشرف ريفي: أنا مرشّح لرئاسة الحكومة في المرحلة الجديدة

أشار النائب أشرف ريفي، في حديث لـ"الجديد"، الى انني "أنا مرشّح لرئاسة الحكومة في المرحلة الجديدة ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي جزء من المنظومة السابقة التي يرفضها الجميع".
وذكر ريفي، أن "عقبة الرئيس المُنتخب هي تشكيل الحكومة وعلى القوى اللبنانية التنازل عن "أنانيتها".
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