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الضفة الغربية.. قوات الاحتلال تقتحم قريتين شرق قلقيلية

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واس - قلقيلية 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس قريتي حجة وباقة الحطب شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.
وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينينة (وفا) إن قوات الاحتلال اقتحمت القريتين، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيّل للدموع تجاه منازل الفلسطنيين، دون أن يبلغ عن أي إصابات أو اعتقالات.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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