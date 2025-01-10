شكرا لقرائتكم خبر عن الضفة الغربية.. قوات الاحتلال تقتحم قريتين شرق قلقيلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس قريتي حجة وباقة الحطب شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينينة (وفا) إن قوات الاحتلال اقتحمت القريتين، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيّل للدموع تجاه منازل الفلسطنيين، دون أن يبلغ عن أي إصابات أو اعتقالات.

