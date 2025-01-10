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جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب للصف الخامس الابتدائى فى الجيزة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت – مرام محمد

الجمعة، 10 يناير 2025 09:00 ص

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي، إذ تنطلق امتحاناتهم السبت المقبل الموافق 11 يناير 2025، وتستمر حتى الأربعاء 15 يناير 2025، وذلك حسب ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وفقًا لـ جداول الامتحانات المُعلنة من قبل الإدارات التعليمية في محافظة الجيزة، يؤدي تلاميذ الصف الخامس الابتدائي السبت 11 يناير امتحان مادة اللغة العربية، والأحد 12 يناير امتحان مادتي العلوم، والتربية الدينية، والإثنين 13 يناير امتحان مادة اللغة الإنجليزية، والثلاثاء 14 يناير امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والمهارات المهنية، والأربعاء 15 يناير امتحان مادتي الرياضات، وICT.

وفيما يلي جدول امتحانات طلاب الصف الخامس الابتدائي بمحافظة الجيزة، حسب كل إدارة تعليمية.
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وأكدت المديريات التعليمية والإدارات على تصحيح امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية أول بأول بعد انطلاق الامتحانات الأسبوع المقبل، مشددة على أن كراسات الإجابة تصحح من خلال المدارس والتوجيه الفنى بالإدارات التعليمية وتصحيح كراسات إجابة امتحانات الشهادة الإعدادية فى كنترولات الإدارات التعليمية وإشراف الموجهين العموم بالمديريات التعليمية والإدارات، مؤكدة على تطبيق أقصى درجات الدقة والسرية أثناء التصحيح وتقدير الدرجات.

وأعلنت المديريات التعليمية والإدارات تعليمات وضوابط أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية كالتالى:

- الحضور بالزى المدرسى ومنع إرتداء أى زى مخالف بما لا يليق بالمظهر العام للطالب الملتزم وارتداء الكمامة منعًا للعدوى من نزلات البرد فى حالة التعرض لنزلات البرد.

- الحضور قبل بداية لجنة الامتحان بنصف ساعة مع مراجعة الجداول يوميًّا للتأكد من المادة التى يتم أداء الامتحان فيها.

- استخدام القلم الأزرق الجاف فقط وعدم استخدام أى لون آخر أو كوريكتور حتى لا يتعرض الطالب لتحويل أوراقه للجنة خاصة.

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