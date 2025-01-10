أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية -Lari بأن الاحوال الجوية ستكون كما يلي: -الجمعة ١/١٠: طقس مستقر الى متقلب ليلاً مع احتمال أمطار ليلاً ودرجات الحرارة على حالها -الاحد ١/١٢ الى الجمعة ١/١٧: طقس مستقر مع بقاء درجات الحرارة على حالها -السبت ١/١٨: طقس متقلب بارد مع احتمال أمطار متفرقة. وأكد المصلحة أن "على المزارعين إنهاء زرع البطاطا، ورش الاسمدة ورش مبيدات الاعشاب، وإنهاء زرع النصوب الجديدة، وإنهاء تشحيل وتقليم الأشجار المثمرة والكرمة".

كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية: احتمال تساقط امطار مساء اليوم وطقس مستقر حتى 17 الشهر الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.