أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الى أن "هجومنا على اليمن رسالة واضحة لزعيم الحوثيين وقادتهم بأنه لن تكون هناك حصانة لأحد". وأعلن كاتس، أننا "سنقوم بمطارد قادة الحوثيين وتدمير بنيتهم التحتية وستلاحقهم يد إسرائيل الطويلة بكل مكان".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الإسرائيلي: سنقوم بمطارد قادة الحوثيين وستلاحقهم يد إسرائيل الطويلة بكل مكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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