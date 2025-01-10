"وام": الإمارات تسلمت من لبنان المتهم عبد الرحمن القرضاوي

أعلنت "وكالة أنباء الإمارات- وام"، أنّ "الإمارات تسلّمت من السّلطات المختصّة في لبنان المتّهم عبد الرحمن القرضاوي، وذلك بناءً على طلب التّوقيف الموقّت الصّادر بحقّه من الأمانة العامّة لمجلس وزراء الدّاخليّة العرب- إدارة الملاحقة والبيانات الجنائيّة، والمقدَّم من قِبل الجهات المختصّة في الإمارات، لارتكابه أعمالًا من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام".
وأوضحت أنّ "أمر التّسليم جاء بناءً على تقديم طلب تسليم من السّلطة المركزيّة في الإمارات المتمثّلة بوزارة العدل إلى السّلطة المركزيّة في جمهوريّة لبنان، وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل والقوانين والتّشريعات الوطنيّة لكلا البلدين"، مشيرةً إلى أنّ "الإمارات تؤكّد وقوفها بحزم ضدّ كلّ من يستهدف أمنها واستقرارها، وأنّها لن تتوانى عن ملاحقة المطلوبين واتخاذ الإجراءات القضائيّة في حقّهم".
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