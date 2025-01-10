زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح، أنّ "سلاح الجو اعترض قبل قليل في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مسيّرةً أُطلقت من جهة الشّرق، قبل اختراقها الأجواء الإسرائيليّة. وبذلك، يكون سلاح الجو قد اعترض خلال السّاعة الماضية، ثلاث مسيّرات أُطلقت من جهة الشّرق".

كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: سلاح الجو اعترض 3 مسيّرات أُطلقت من جهة الشرق في الساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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