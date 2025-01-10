الامارات | دخل المرأة.. هل يؤثر على علاقتها بزوجها؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة دورهام أن الرجال يصبحون أكثر عرضة للإصابة بمشكلات نفسية عندما تكسب زوجاتهم أكثر منهم والحياة تصبح تعيسة.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تمت الدراسة على أزواج مغايرين في السويد، وخلصت إلى أن تجاوز الزوجة لزوجها في الدخل يرفع من احتمالية الإصابة بمشكلات نفسية لدى الطرفين، مع تأثير أكبر على الأزواج الرجال.

ونُشرت الدراسة في مجلة The Economic Journal، حيث تابع الباحثون أزواجاً تزوجوا في عام 2021 وتمت مراقبتهم لمدة عشر سنوات أو حتى انفصالهم، وهو ما حدث في نحو 20% من الحالات.

ووجدت الدراسة أن ارتفاع دخل الزوجة عن الزوج زاد من احتمالية التشخيص بمشكلات نفسية بنسبة 8% للعينة الكاملة و11% للرجال.

الرجال كانوا أكثر عرضة للتشخيصات المتعلقة بالإدمان، بينما كانت النساء عرضة لاضطرابات القلق والتوتر.

على الرغم من التقدم الكبير في المساواة بين الجنسين في السويد، إلا أن تأثير توزيع الدخل على الصحة النفسية لا يزال واضحاً.

أشار الباحثون إلى أن نسبة الأزواج الذين تكسب فيهم الزوجة أكثر من الزوج في تزايد عالمياً، إذ ارتفعت هذه النسبة بنسبة 25% منذ بداية الألفية في الولايات المتحدة والسويد. ومع ذلك، تؤكد الدراسة أن هذه الزيادة في الاتجاه ليست خالية من التحديات النفسية والاجتماعية.

قال الباحث الرئيسي، ديميد جيتيك، إنه على الرغم من أن البيانات المستخدمة في الدراسة لا توفر تفاصيل حول التصورات أو المواقف الشخصية للأزواج، إلا أن الأدبيات السابقة تشير إلى وجود تفضيل اجتماعي مستمر لأن يكون الرجل هو المعيل الرئيسي للأسرة.

وأضاف: ما يثير الاهتمام هو أن هذا التأثير يظهر حتى في بلد مثل السويد، الذي يُعرف بمستوياته العالية من المساواة بين الجنسين.