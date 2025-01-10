منصة وطنية موحدة لتنظيم استخدام الطائرات من دون طيار في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - في خطوة بارزة لتعزيز سلامة واستخدام الطائرات من دون طيار، أعلنت دولة الإمارات مؤخرا عن تحديثات شاملة على القوانين واللوائح المنظمة لهذه التقنية. ولتوضيح التفاصيل والإجراءات المرتبطة بهذه التحديثات، عُقد مؤتمر صحفي نظمته الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع وزارة الداخلية ومركز النقل المتكامل في أبوظبي في مقر هيئة دبي للطيران المدني،حيث تم استعراض أبرز الشروط والآليات الجديدة.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أن المنصة الوطنية الموحدة للطائرات بدون طيار تمثل ركيزة أساسية لتنظيم عمليات التسجيل والتشغيل لهذه الطائرات، بما يضمن الالتزام بالمعايير والإجراءات التي تعزز سلامة الأفراد والممتلكات. كما تهدف المنصة إلى تسهيل الإجراءات على المستخدمين من خلال إشراك جميع الجهات المعنية في مكان واحد.

وأشارت الهيئة العامة للطيران المدني إلى أن إجمالي عدد الطائرات المسجلة في الدولة وصل إلى 23 ألف طائرة. وتشمل اشتراطات التسجيل والتشغيل عبر المنصة الالتزام بالمناطق المسموح بها وفق خارطة الطيران، الطيران بارتفاع لا يتجاوز 400 قدم، احترام خصوصية الأفراد، الابتعاد عن الأماكن الحساسة، ضمان توفر نظام بث الهوية عن بُعد في الطائرات، والالتزام بالطيران خلال النهار فقط.

وتحث الهيئة المهتمين على التسجيل والاطلاع على كافة التفاصيل عبر تطبيق "UAE Drones" لضمان الالتزام بالقوانين والإرشادات المعتمدة.