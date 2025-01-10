القواتِ المسلحة اليمنية: استهدفنا حاملة الطائرات الأميركية "ترومان" وعدداً من القطع الحربية التابعة لها شمال البحر الأحمر

أعلنت القواتِ المسلحةِ اليمنية، أنه انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه ورداً على المجازرِ بحق إخوانِنا في غزة، وضمنَ المرحلةِ الخامسةِ من مراحلِ الإسنادِ في معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ

وكشفت القوات أنها "خلال الـ 48 ساعةً الماضيةَ عدةَ عملياتٍ عسكريةٍ كان أبرزَها استهدافُ حاملةِ الطائراتِ الأميركيةِ "يو أس أس هاري ترومان" وعددٍ من القطعِ الحربيةِ التابعةِ لها في منطقةِ شمالي البحرِ الأحمرِ بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ والطائراتِ المسيرة".

كذلك كشفت أن "العمليةَ نفذتها القوة الصاروخيه وسلاحُ الجوِّ المسيرُ ونجحتِ العمليةُ في إفشالِ هجومٍ جويٍّ جديدٍ ضدَّ بلادِنا انطلاقاً من تلك الحاملةِ التي أُجبرتْ مع القطعِ الحربيةِ التابعةِ لها على مغادرةِ منطقةِ شمالي البحرِ الأحمر".

وأضاف "نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ يومَ أمسِ عمليةَ استهدافٍ لعددٍ من الأهدافِ التابعةِ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ بثلاث طائرات مسيرة وقد تمكنتْ من الوصولِ إلى اهدافها بنجاحٍ"، مؤكدةً على أنَّها "مستمرةٌ في تأديةِ واجباتِها تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ وأنَّ عملياتِها لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزة".