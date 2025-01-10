اردول: سأعود بالتعليق لاحقاً: شاهد فيديو لعضو لجنة إزالة التمكين المقدم عبدالله سليمان

كتب مبارك اردول المدير السابق للشركة السودانية للموارد المعدنية على صفحته الرسمية: سأعود بالتعليق لاحقاً: شاهد فيديو لعضو لجنة إزالة التمكين المقدم عبدالله سليمان … الخرطوم – “أخبار الخليج 365”

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