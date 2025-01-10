شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. إنقاذ طفل من الغرق أثناء ممارسة السباحة ونقله إلى المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

اتباع إرشادات السلامة

الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في قطاع القحمة بمنطقة عسير طفلًا مقيمًا من الجنسية السودانية من الغرق أثناء ممارسة السباحة في الشاطئ، وتم تقديم المساعدة له، ونقله إلى المستشفى - وهو بحالة صحية جيدة، ولله الحمد.وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، ومراقبة الأطفال، وعدم السباحة في المواقع غير المخصصة، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.