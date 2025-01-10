شكرا لمتابعة خبر عن مستشار عقاري محذرا: رجل خلعته زوجته بعدما كتب لها أرض بـ 9 مليون ريال.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نصح المستشار العقاري المهندس أحمد الفقيه، بعدم إهدار أي إنسان لمكاسبه مهما كان لأن الأحداث والزمان يتغير حتي نفوس الناس.

وروي الفقيه، في مقطع فيديو متداول قصة رجل خلعته زوجته بعد استيلائها على منزله، قائلا: “قبل تسع سنوات اشترى رجل أرض بحي الملقا بالرياض وسجلها باسم زوجته، وحينا سأل لماذا سجلها باسمها رد أنا وزوجتي واحد”.

وأضاف: ” بنى الرجل على قطعة الأرض بيت العمر، وفى عام 2022 خلعته، وباعت بيت العمر والأرض بتسعة مليون ريال”.

وتابع: “مكاسبك لا تهدرها مهما كان ربما يدور الزمان وتتغير النفوس والأحداث والأخلاق”، مؤكدا أن طبيعة البشر التغير حتى أن القلب سمي بالقلب لكثرة تقلبه وتغير مساره وطريقه مع الأحداث.