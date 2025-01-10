الخليج الإماراتية: الشغور الرئاسي الذي يتجدد مع كل عملية انتخاب رئيس في لبنان نتيجة للنظام الطائفي

أشارت صحيفة "الخليج" الإمارايتة إلى أنه "الآن صار للبنان رئيسه، ودخل مرحلة جديدة تقتضي تشكيل حكومة بديلة لحكومة تصريف الأعمال الحالية، ودوران عجلة المؤسسات الرسمية، وتضميد جراح اللبنانيين جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، والتعامل مع مشكلة إعادة الإعمار، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعانيها اللبنانيون منذ أكثر من خمس سنوات".

وأوضحت أن "انتخاب الرئيس الجديد لم يكن عملية سهلة، فقد مر بمخاض عسير جراء الصراعات السياسية الداخلية، والاستقطابات الإقليمية، إضافة إلى الأزمة الطائفية المتحكمة برقاب اللبنانيين، جراء التركيبة الطائفية للنظام القائم على المحاصصة الذي ينتج الأزمات، ويؤدي أحياناً إلى حروب أهلية، مع العلم أن الشغور الرئاسي الذي يتجدد مع كل عملية انتخاب رئيس جديد هو نتيجة لهذا النظام الطائفي".

ولفتت إلى أنه في خطاب القَسَم الذي أدلى به الرئيس الجديد جوزاف عون أمام مجلس النواب تحدث عن مروحة واسعة من القضايا الداخلية التي تواجه عهده، وأطلق الكثير من التعهدات أمام اللبنانيين، وأشار إلى أن لبنان بدأ مرحلة جديدة، متعهداً "بالحفاظ على سيادة واستقلال البلاد ولن يفرط بهما"، وأنه سيمارس صلاحيات رئيس الجمهورية "كحكم عادل بين الأطراف السياسية"، وأشار إلى "ضرورة استثمار لبنان في جيشه لتأمين الحدود، ومحاربة الإرهاب، وتطبيق القرارات الدولية"، مؤكداً أن الدولة اللبنانية "ستتمكن من إزالة الاحتلال الإسرائيلي وآثار عدوانه"، كما أشار إلى استقلال القضاء، وحماية أموال المودعين، وإجراء مشاورات سياسية سريعة لتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة.

وأكدت أن المهمة صعبة، والتحديات كبيرة، والأزمات شائكة، فهل يستطيع الجنرال الخامس أن يواجهها وينتصر عليها بإرادة الجندي، ويحقق ما حققه الجنرال الإصلاحي فؤاد شهاب من إصلاحات اقتصادية واجتماعية وتنموية أواخر الخمسينات ومطلع الستينات، أم أن الظروف تغيرت؟.