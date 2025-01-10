الدفاع التركية: تحييد 20 عنصرًا من "بي كي كي" شمالي سوريا

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، أنّ "قوّاتنا المسلّحة تمكّنت من تحييد 20 عنصرًا من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" في منطقة درع الفرات شمالي سوريا"، مؤكّدًا أنّ "معركتنا ستستمر ضدّ التّنظيمات الإرهابيّة أينما كانت، حتّى تحييد آخر إرهابي".

يُذكر أنّ في 24 آب 2016، نفّذ الجيش التّركي بالتعاون مع الجيش الوطني السّوري، عمليّة "درع الفرات" شمالي سوريا، بهدف استئصال عناصر "داعش" والعناصر الإرهابيّة الأخرى، على حدّ زعمها.