هيئة البث الإسرائيلية: تنفيذ 3 موجات من الضربات في اليمن على يد إسرائيل والتحالف خلال الساعة الأخيرة

افادت هيئة البث الإسرائيلية، عن "تنفيذ 3 موجات من الضربات في اليمن على يد إسرائيل والتحالف خلال الساعة الأخيرة"، موضحة ان "التقارير الواردة من اليمن تفيد بهجوم إسرائيلي طال الحديدة وميناء رأس عيسى ومنطقة صنعاء".
وكشفت القناة 14 الإسرائيلية، أنه "بعد ضربات التحالف الدولي في اليمن إسرائيل هاجمت العاصمة صنعاء"، مشيرة الى ان "الهجوم الإسرائيلي الحالي في اليمن تم التخطيط له كجزء من النهج الإسرائيلي تجاه الحوثيين".
من جهتها، اوضحت القناة 13 الإسرائيلية، أن "الهجمات في اليمن استهدفت مواقع تحت الأرض بينها مستودعات للصواريخ الباليستية والمسيرات".
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