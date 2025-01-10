الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية ونائبه

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية ونائبه والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً بتعيين الدكتور طارق أحمد محمد العامري رئيساً لوكالة الإمارات للمساعدات الدولية.
كما أصدر سموه مرسوماً بتعيين سلطان محمد سعيد الشامسي نائباً لرئيس الوكالة.
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