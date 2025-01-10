الكرملين: بوتين مستعد للقاء ترامب دون شروط وهذا يتطلب إرادة سياسية أميركية

افاد الكرملين، بأن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للقاء الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب دون شروط وهذا يتطلب إرادة سياسية أميركية"، لافتا الى أننا "نرحب برغبة ترامب في حل المشاكل عبر الحوار".

واشار الى أننا "لا نستبعد فرض إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن عقوبات جديدة على روسيا في محاولة لترك إرث ثقيل لترامب في العلاقات مع موسكو".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن ترامب، أنه "يحضّر لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

واشار قبل اجتماع مع حكام جمهوريين في مقر إقامته في مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا الى"إنه يريد أن نلتقي، ونحن بصدد ترتيب ذلك".