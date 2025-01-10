شكرا لقرائتكم خبر عن احراق اطقم حوثية في تجدد مواجهات عنيفة في ‎قيفه ‎بالبيضاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية ان أطقم تابعة لميليشيا الحوثي احترقت خلال مواجهات ليلية مع أبناء قبائل "آل مسعود" في بلاد قيفة رداع بمديرية "القريشية" بمحافظة البيضاء.

واضافت المصادر ان طقوم الحوثييين العسكرية احترقت في عدد من النقاط على امتداد منطقة قيفه رداع في هجوم مضاد لقبائل قيفه نصرة ل الـ مسعود وردع للحوثي من اقتحام حنكة الـ مسعود.

و كثفت ما تسمى بكتائب الموت الحوثية هجماتها مجددا بأكثر وحشية ودموية.

وقالت مصادر محليةان الحوثيين عاودوا الهجمات الإرهابية على قرى حنكة الـ مسعود في ‎قيفه ‎- رداع وسط انباء عن قتلى وجرحى من الطرفين.

وأضافت المصادر ان الهجمات كانت بالطائرات دون طيار والمدافع على القرى في حنكة الـ مسعود في ‎قيفه ‎رداع بمحافظة البيضاء.

هذا وأكدت المصادر ان الحوثيين نقلوا العديد من القتلى والجرحى إلى مستشفيات ذمار وتم نقل طواقم طبية من صنعاء الى محافظتي ذمار و البيضاء.​​​​​