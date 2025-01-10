استخدام الذكاء الاصطناعي في فحوصات سرطان الثدي يُعزز فرص اكتشافه

ويعتبر هذا البحث الأول من نوعه الذي يتم فيه اختبار الذكاء الاصطناعي في بيئات الفحص الفعلية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

تشير الأبحاث السابقة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون له دور فعال في مساعدة الأطباء على تحديد العلامات غير الطبيعية في الصور الشعاعية، مثل الأشعة السينية والتصوير المقطعي المحوسب.

إلا أن العديد من تلك الدراسات كانت تفتقر إلى التطبيق العملي في العالم الحقيقي، حيث كانت تعتمد بشكل رئيسي على البيانات التاريخية.