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عدن - ياسمين التهامي - استخدام الذكاء الاصطناعي في فحوصات سرطان الثدي يُعزز فرص اكتشافه
ويعتبر هذا البحث الأول من نوعه الذي يتم فيه اختبار الذكاء الاصطناعي في بيئات الفحص الفعلية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.
إلا أن العديد من تلك الدراسات كانت تفتقر إلى التطبيق العملي في العالم الحقيقي، حيث كانت تعتمد بشكل رئيسي على البيانات التاريخية.
وتأتي هذه النتائج كفرصة جديدة لتحسين نتائج الرعاية الصحية للنساء، مما قد يسهم في إنقاذ الأرواح من خلال الكشف المبكر عن سرطان الثدي.
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