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استخدام الذكاء الاصطناعي في فحوصات سرطان الثدي يُعزز فرص اكتشافه

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عدن - ياسمين التهامي - استخدام الذكاء الاصطناعي في فحوصات سرطان الثدي يُعزز فرص اكتشافه

أظهرت دراسات جديدة أن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في فحص سرطان الثدي يعزز من فرص اكتشاف المرض بشكل مبكر.

ويعتبر هذا البحث الأول من نوعه الذي يتم فيه اختبار الذكاء الاصطناعي في بيئات الفحص الفعلية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

تشير الأبحاث السابقة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون له دور فعال في مساعدة الأطباء على تحديد العلامات غير الطبيعية في الصور الشعاعية، مثل الأشعة السينية والتصوير المقطعي المحوسب.

إلا أن العديد من تلك الدراسات كانت تفتقر إلى التطبيق العملي في العالم الحقيقي، حيث كانت تعتمد بشكل رئيسي على البيانات التاريخية.

بدوره، أكد الباحثون أن التجربة الحالية قد أجريت ضمن برنامج فحص وطني شامل، مما يبرز فعالية الذكاء الاصطناعي في تحسين دقة التشخيص في بيئات الرعاية الصحية الحقيقية.

وتأتي هذه النتائج كفرصة جديدة لتحسين نتائج الرعاية الصحية للنساء، مما قد يسهم في إنقاذ الأرواح من خلال الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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