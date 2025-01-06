شكرا لقرائتكم خبر عن كبير الأطباء الأمريكيين يحذر من مخاطر الكحول كسبب رئيسي للسرطان ويطالب بتوعية واسعة والان مع التفاصيل

حذر الجراح العام الأمريكي، فيفيك مورثي، من أن الكحول يعد سببًا معروفًا للسرطان ويمكن الوقاية منه، داعيًا إلى اتخاذ تدابير توعوية جديدة، بما في ذلك وضع تحذيرات على علب المشروبات الكحولية.

وأشار مورثي في بيان له إلى أن استهلاك الكحول يتسبب في حوالي 100,000 حالة سرطان و20,000 حالة وفاة سنويًا في الولايات المتحدة، وهو رقم يفوق الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق المرتبطة بالكحول، ولفت إلى أن هناك عدم وعي كبير بين الأمريكيين حول هذه المخاطر.

التقرير الذي نُشر مؤخرًا يبرز العلاقة المثبتة بين استهلاك الكحول وعدد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والقولون والمريء. وقد أظهرت الدراسات أن حوالي 16.4% من حالات سرطان الثدي المرتبطة بالكحول ناجمة عن استهلاك المشروبات الكحولية.

وأكد مورثي على ضرورة توسيع نطاق التحذيرات الصحية لتشمل مخاطر الكحول على الصحة العامة، كما هو متبع في بعض الدول مثل كوريا الجنوبية وإيرلندا، ومع ذلك، فإقرار مثل هذه الإجراءات يحتاج إلى تصويت من الكونغرس الأمريكي.