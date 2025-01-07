شكرا لقرائتكم خبر عن قضية قتل تهز حي مصر الجديدة تفاصيل التحريات وصورة الضحايا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت المعاينة الأولية لنيابة شرق القاهرة الكلية في واقعة العثور على جثتي رجل وزوجته متوفيين، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة أن جثة الزوج عثر عليها ملقاة علي السرير داخل غرفة النوم وبها آثار خنق ظهرت حول منطقة الرقبة، وأن جثة الزوجة كانت على الأرض وبها عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها وآثار خنق أيضًا.

وكشفت تحريات رجال مباحث القاهرة في واقعة العثور علي جثة رجل وزوجته داخل شقة سكنية بمنطقة مصر الجديدة، أن زوجها المتهم قام بطعن زوجته بـ 10 طعنات وجردها من ملابسها بسبب خلافات زوجية بينهما.

وأضافت التحريات أن زوجها قام بالتخلص من حياته بشنق نفسه بعدما قام بقتل زوجته ، موضحا التحريات أن الزوج متعاطي المخدرات.

وكانت أجهزة الأمنية بالقاهرة عثرت على جثتي رجل وزوجته متوفيين فى ظروف غامضة داخل شقة بمنطقة مصر الجديدة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى بوجود جثتى رجل وزوجته داخل شقتهما.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثتى رجل وزوجته، وتبين أن الزوج مشنوق.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.