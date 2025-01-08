شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يتخذ قرار هام بخصوص علاقة المملكة بالادارة السورية الجديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الوزراء السعودي يوافق على تأسيس مركز للقاحات وتعديل نظام المرور

أشاد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بنتائج المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في السعودية والوفد رفيع المستوى من الإدارة الجديدة في سوريا، وجدّد الموقف السعودي الداعم لأمن هذا البلد واستقراره، والتأكيد على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوري الشقيق.

وتابع مجلس الوزراء السعودي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمساعي الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويشدّد على رفض المملكة وإدانتها الشديدة لجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والإنساني.

تنفيذ المشاريع التنموية

إلى ذلك، استعرضت جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان التقدم المحرز في تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع التنموية الهادفة إلى الاستمرار في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، بالإضافة إلى استثمار الإمكانات والطاقات والثروات المتوافرة.

مواجهة التحديات

اطلع مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز على مجمل أعمال الدولة في الأيام الماضية، لا سيما المتصلة بمجالات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والتنسيق في شأن الجهود المشتركة الرامية إلى مواجهة التحديات ومعالجتها، والإسهام في تحقيق التطلعات نحو مستقبل أفضل للمنطقة والعالم أجمع.

تفاهم سعودي مع البيرو

إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء السعودي، على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في السعودية ووحدة الاستخبارات المالية في هيئة الإشراف على مديري البنوك والتأمين وصناديق التقاعد الخاصة في جمهورية البيرو في شأن التعاون في تبادل التحريات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.

تأسيس مركز لقاحات وعلاجات بروتينية

في المقابل، وافق مجلس الوزراء السعودي على تولي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية مهمات استكمال بناء وتأسيس المركز السعودي للقاحات والعلاجات البروتينية وإدارته وتشغيله والإشراف عليه.

واشتملت الموافقات أيضاً في الوقت نفسه على تعديل نظام المرور بإلغاء المادة (الحادية والسبعين)، وإضافة فقرة في جدول المخالفات بالنص الآتي"قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية".