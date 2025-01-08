«كاك بنك» يكرم موظفي إدارة الفروع والتسويق تقديرًا لجهودها المتميزة

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يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن، اعلام كاك بنك:

كرم بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» موظفي إدارة الفروع والتسويق وذلك تقديراً لجهودهم واسهاماتهم المتميزة في انجاز المهام وتعزيز مكانة البنك والارتقاء بخدماته.

وقام نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات المصرفية، الاستاذ/ رفيق القباطي بتكريم الموظفين، بالنيابة عن القائم بأعمال رئيس مجلس الادارة، الرئيس التنفيذي الاستاذ / حاشد الهمداني، وأوضح القباطي ان هذه الحفل التكريمي لإدارة التسويق والفروع، يأتي تقديرًا لدورهم البارز في تحقيق النجاحات والإنجازات التي أسهمت في تعزيز مكانة البنك في السوق المصرفية.

وخلال الحفل، أشاد مساعد قطاع التطوير الأستاذ/ محمد ابو حاتم، بأداء مدير ادارة التسويق والفروع وموظفي الادارة، مؤكدًا أن جهودهم المثمرة أسهمت في زيادة قاعدة العملاء وتطوير الخدمات المصرفية لتلبي تطلعات السوق واحتياجات العملاء.

وقال مدير ادارة الفروع والتسويق الأستاذ/ عارف حنش إن مثل هذا التكريم يعززمن معنويات الموظفين وتحفيزهم، لتنفيذ التزاماتهم ويدفعهم للمشاركة الفعالة في عملية الإبداع والتطوير والابتكار

مؤكداً إن الموظفين الذين يشعرون بالتقدير والمكافأة هم أكثر عرضة لبذل جهد إضافي، وتجاوز التوقعات.

ويأتي هذا التكريم في إطار حرص الإدارة العليا ممثلة بالقائم بأعمال رئيس مجلس الادارة، الرئيس التنفيذي، الأستاذ / حاشد الهمداني، لتعزيز بيئة العمل الإيجابية وتشجيع الابتكار، بما يسهم في تحقيق أهداف البنك الاستراتيجية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وتم خلال التكريم تقديم شهادات تقدير للموظفين المتميزين، تعبيرًا عن الامتنان لالتزامهم وتفانيهم في أداء عملهم، وعبر الموظفون عن امتنانهم لهذا التكريم، مؤكدين أنهم سيواصلون العمل بجد واجتهاد لتحقيق المزيد من النجاحات مع كاك بنك.

أقيم حفل التكريم في المقر الرئيسي للادارة العامة للبنك في المعلا، بحضور نواب الرئيس التنفيذي، وعدد من المساعدين ورئيس النقابة في كاك بنك وعدد من المدراء ورؤساء الاقسام من مختلف الإدارات والفروع.