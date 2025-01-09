شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى مصر عقب تراجع بختام التعاملات.. 50.55 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أخر تطورات في سعر الدولار في مصر اليوم الخميس عقب هبوط ملحوظ بختام التداولات أمس، وذلك على خلفية دخول استثمارات جديدة في القطاع المصرفي عبر أدوات الدين المختلفة، وفي ما يلي سعر الدولار في السوق المصري وفق أحدث تحديثات في أسعار العملات.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.