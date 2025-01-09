شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة التنمية الصناعية: التركيز على تعميق التصنيع المحلى وزيادة التصدير والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن قطاع الصناعة ضمن اهتمامات الدولة منذ فترة طويلة، وبدأنا فى دراسة مشروعات الاقتصاد المصرى، ووضعها استراتيجية وطنية للتنمية الصناعية 2024/ 2030،

وأضافت ناهد يوسف، خلال مداخلة ببرنامج "الحوار الوطنى" بقناة إكسترا نيوز، أن الاعتماد الأساسى على تطوير الصناعة والاهتمام بها هو معرفة احتياجات السوق المحلى، والوضع الحالى للصناعات المصرية والتحديات والرؤية المستقبلية.

ولفتت ناهد يوسف إلى أن تغير السياسيات المالية والنقدية وحوافز الاستثمار وضمان الاستثمار تؤهل النشاط الصناعى إلى أن يزيد فى بعض القطاعات والعمل على تعميق التصنيع المحلى فى بعض القطاعات.

وأوضحت ناهد يوسف أن تعميق التصنيع المحلى من أكثر القطاعات التى تم التركيز عليها، منها الصناعات الطبية والدوائية وتوطين الصناعات الهندسية، كصناعة الآلات والمعدات والصناعات الغذائية التى تولى الدولة اهتماما كبيرا لها، والعمل على زيادة التصدير.



