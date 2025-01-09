سرايا القدس-طولكرم: فجرنا جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة على محور المسلخ بشارع نابلس بمخيم نور شمس

اعلنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم، أننا "فجرنا جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة على محور المسلخ بشارع نابلس بمخيم نور شمس". واشارت الى أننا "رشقنا قوات مشاة إسرائيلية في مخيم نور شمس بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة".

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