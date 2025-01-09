مجلس النواب الأميركي أقرّ مشروع قانون بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية

أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.
وفي التفاصيل، ذكر مشروع قانون مجلس النواب الأميركي، أنه "على الولايات المتحدة إلغاء أي تمويل مخصص للجنائية الدولية، ويجب إدانة إصدار مذكرة اعتقال ضد نتانياهو وغالانت بأشد العبارات".
كذلك لفت الى أن " إجراءات الجنائية الدولية ضد إسرائيل غير شرعية وتهدد بلادنا والحلفاء".
وكان قد أشار رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، الى أننا "سنصوت الأسبوع الجاري على تشريع لفرض عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية"، لافتاً الى أن "المحكمة لا تتمتع بأي سلطة قضائية على إسرائيل أو الولايات المتحدة".
وذكر جونسون، أنه "من غير المقبول أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتانياهو وغالانت"، مضيفاً "المحكمة الجنائية الدولية تساوي بين إسرائيل وحماس التي لا تزال تحتجز رهائن أميركيين".
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